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دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر بالوطن العربي يحتاج للمساءلة

دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر بالوطن العربي يحتاج للمساءلة
http://almnatiq.net/?p=665182
المناطق _ الرياض

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إن حجم الخراب الذي ارتكبته قطر في الوطن العربي يحتاج للمساءلة، مؤكدا أنه لا يتأثر بالأكاذيب التي تبثه قطر عنه.

وأضاف في مقابلة مع “الحدث” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشوا مع هذا الأمر. كما أكد أن ولي العهد السعودي باق في منصبه.

 وأكد أن قطر ساهمت في الانقسام الفلسطيني منذ البداية. مشيرا إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للاونروا خلال 9 سنوات.

وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس. لافتا إلى أن قرار المصالحة من الرئيس محمود عباس ثم حركة حماس.

وطالب دحلان، الرئيس الفلسطيني التوجه لغزة والشعب سيستقبله بترحاب.

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