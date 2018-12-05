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شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود

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شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود

شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود
http://almnatiq.net/?p=665185
المناطق _ الرياض

استضافت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام، مجموعة من أطفال جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة ومنسوبيها، في زيارة للحرم المكي الشريف، مع مجموعة من ذوي الإعاقات المختلفة من عدت جهات من مراكز ومعاهد ومدارس التعليم، لجميع الفئات العمرية، في مبادرة جميلة من نوعها، أطلقت عليها مبادرة أصحاب الهمم، وهي مبادرة للسواسية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقد كان في استقبال أطفال المركز مسئولين إدارة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام، حيث تم استقبال الأطفال بمصلى ذوي القدرات الخاصة بموقع أجياد داخل الحرم، ثم التوجه إلى داخل الحرم، ثم قام الجميع بالطواف بالبيت العتيق وتقبيل الحجر الأسود والصلاة والدعاء وشرب ماء زمزم. تلا ذلك توجه الجميع الى معرض هيئة الأمر بالمعروف.

وفي ختام الزيارة تم توزيع الهدايا عليهم، وأخذت الصور التذكارية للأطفال بجوار الكعبة المشرفة.

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