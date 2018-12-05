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المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=665188
المناطق _ الرياض

تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على نظيره منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب لا نوسيا بمقاطعة أليكانتي الإسبانية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة “سبورت شين” الدولية.
وسجل للأخضر أولًا علي عبدالرؤوف في الدقيقة (34) من شوط المباراة الأول، ليضيف زميله مهند براح الهدف الثاني في الدقيقة (67) من مجريات المباراة، في حين جاء هدف منتخب إيرلندا الشمالية الوحيد في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني.
من جهة أخرى، يعاود الأخضر غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك مساء الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة “سبورت شين”، والتي يشارك الأخضر فيها في إطار برنامجه الإعدادي لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.
يذكر، أن منافسات بطولة “سبورت شين” الدولية تضم إلى جانب الأخضر منتخبات إسبانيا، والمكسيك، وروسيا، وإيرلندا الشمالية، والتشيك.

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