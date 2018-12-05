4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع أبها، وجدة مع الجيل، والجبلين مع المجزل، والعروبة مع الأنصار، ونجران مع العين.

وعزز أبها صدارته للدوري بفوزه على مضيفه النهضة 2-0، افتتح النتيجة اللاعب جل ميتشي في الدقيقة 52 قبل أن يضاعف زميله خالد الزيلعي النتيجة لأبها في الدقيقة 88.

ورفع أبها رصيده لـ 30 نقطة مبتعدًا في الصدارة، فيما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وارتقى جدة لوصافة الدوري بعد فوزه على ضيفه الجيل 2-0 سجلهما اللاعب عثمان الحاج في الدقيقتين 36 و82 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد جدة لـ 26 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الجيل عند 23 نقطة في المركز السادس.

وحسم التعادل السلبي مباراة الجبلين مع المجزل ليرفع الأول رصيده لـ 20 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل المجزل للنقطة 19 في المركز الحادي عشر.

وحقق العروبة فوزًا على ضيفه الأنصار بهدف نظيف سجله اللاعب بندر العنزي في الدقيقة 90+4.

وارتفع رصيد العروبة لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد الأنصار عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وفاز نجران على ضيفه العين 2-0، افتتح النتيجة اللاعب مهدي عبداللطيف في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف صالح آل عباس النتيجة لنجران في الدقيقة 65.

ورفع نجران رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات جمعت الشعلة مع الوشم، والقيصومة مع الطائي، وضمك مع هجر، والخليج مع الكوكب، والنجوم مع العدالة.

وحقق الشعلة فوزًا على الوشم بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده لـ 18 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الوشم عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز ضمك على هجر 2-1 ليرفع ضمك رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد هجر عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وحسم التعادل السلبي مباراة القيصومة والطائي، ليصل القيصومة للنقطة العاشرة في المركز العشرين، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وبنفس النتيجة انتهت مباراة الخليج مع الكوكب، ليرفع الخليج رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثامن، ويصل الكوكب للنقطة 16 في المركز الثامن عشر.

وتعادل فريقا النجوم والعدالة سلبيًا ليرفع النجوم رصيده لـ 18 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع العدالة رصيده لـ 21 نقطة في المركز التاسع.