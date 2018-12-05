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انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

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انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=665198
المناطق - تبوك
انطلقت بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان ” استكشاف عالم ريادة الأعمال” بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال ويستمر على مدى ثلاثة أيام .
وأوضح مدير مركز التدريب بالغرفة التجارية فهد العرادي أن البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في كيفية صياغة الفكرة وعمل دراسة الجدوى والتسويق وجذب العملاء وإدارة العمليات اللوجستيات بالإضافة إلى بناء نماذج الأعمال والإدارة المالية.

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