شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

المناطق - مكة

رد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه.

وقال: ” شكرًا أنا واثق جدًا من المشاعر التي بيني وبينكم، والله أني بحبكم. ”

يذكر أن الأمير خالد الفيصل، وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مطار القنفذة، اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولين من الطيران المدني، وعدد من المحافظين.وتتنافس على تنفيذ هذا المشروع 9 شركات؛ فيما سيتم إنجازه خلال عامين.