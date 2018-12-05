احدث الأخبار

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود
أبرز المواد
 دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر بالوطن العربي يحتاج للمساءلة
أبرز المواد
 بلدي حقل يعقد جلسته السابعة والثلاثون
منطقة تبوك
 القوفي يقدم اشجار نوعية لمبادرة املج
منطقة تبوك
 بيع “رسالة الله” لآينشتاين في مزاد علني والسعر يحطم كل التوقعات!
أبرز المواد
 محافظ الوجه يرعى فعاليات وبرامج اليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 غريفيث يعبر عن امتنانه لحكومتي السويد والكويت لتسهيل عقد جولة المباحثات الجديدة
أبرز المواد
 الانضباط ترفض احتجاج النصر في المباراة الأخيرة
أبرز المواد
شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

أبرز المواد
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك

منطقة تبوك
4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

أبرز المواد

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟
http://almnatiq.net/?p=665201
المناطق - مكة

رد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه.
وقال: ” شكرًا أنا واثق جدًا من المشاعر التي بيني وبينكم، والله أني بحبكم. ”
يذكر أن الأمير خالد الفيصل، وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مطار القنفذة، اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولين من الطيران المدني، وعدد من المحافظين.وتتنافس على تنفيذ هذا المشروع 9 شركات؛ فيما سيتم إنجازه خلال عامين.

 

روابط ذات صلة

4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية
شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود

شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*