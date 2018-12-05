شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟

رد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه.
وقال: ” شكرًا أنا واثق جدًا من المشاعر التي بيني وبينكم، والله أني بحبكم. ”
يذكر أن الأمير خالد الفيصل، وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مطار القنفذة، اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولين من الطيران المدني، وعدد من المحافظين.وتتنافس على تنفيذ هذا المشروع 9 شركات؛ فيما سيتم إنجازه خلال عامين.
كيف رد الأمير #خالد_الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟#مطار_القنفذة #جولات_خالد_الفيصل pic.twitter.com/TPhdPObWj1
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) December 5, 2018
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