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إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل

إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل
http://almnatiq.net/?p=665214
المناطق _ حائل

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل ممثلاً بمراكز التأهيل الشامل “الرجالية والنسائية” ووحدة الخدمات المساندة للإناث ومراكز الرعاية النهارية عدد من الفعاليات داخلية وخارجية لمستفيدي فئاتها المشمولة بالرعاية، والتي تاتي مواكبة لفعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2018 الذي يُصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ميلادي، بدعم ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة بحائل الأستاذ / فريح محمد العياد، ومنسوبي ومنسوبات تلك المراكز.
اشتملت حزمة من الفعاليات الداخلية على عدد من العروض المختلفة والمسابقات الترفيهية الموجهة لذوي الإعاقة مع عرض إبداعاتهم التعريفية في عدد من الأركان المصاحبة بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية للكادر الوظيفي العامل معهم عن حقوق ذوي الإعاقة وأهمية تمكينهم وضمان شمولهم بكافة الخدمات إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الناجحة من ذوي الإعاقة وإبراز قصصهم علاوة علی مشاركة الفروع  مع عدد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة، في المجمعات التجارية بهدف تقديم الدعم المعنوي لهذه الفئات الغالية في يومهم العالمي علی مدی أيام الاحتفال .
وقد أشار مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أنه من أهم مواسم هذه الفعاليات أنها تهدف إلى دمج فئات ذوي الإعاقة بالمجتمع وزيادة الوعي بشوؤن اﻻعاقة ومسبباتها والتعريف بخدمات الدولة التي توليها لهم،
مقدما العياد الشكر والثناء لكل من في الميدان لزرع الفرحة في قلوب المعاقين حيث من واجبنا تشجيعهم وتحفيزهم والوقوف معهم في كل ميدان ومناسبة ترتقي بمكانة العمل الاجتماعي .

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