احدث الأخبار

جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة الرياض
 إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل
منطقة حائل
 “التجارة” تشهر بصاحب منشأة لعرضه سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بالباحة
أبرز المواد
 شاهد..ترامب يلقي التحية العسكرية في وداع بوش الأب
أبرز المواد
 بأوامر بوتن.. روسيا تتحضر لآلاف المناورات العسكرية
أبرز المواد
 أصغر صقّار سعودي يلفت انتباه زوار معرض الصقور والصيد بالرياض
أبرز المواد
 شاهد: كيف رد الفيصل على مداخلة تحدثت عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه سموه ؟
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي ” استكشاف عالم ريادة الأعمال ” بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يفوز على إيرلندا الشمالية
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تستقبل أطفال من ذوي الإعاقة وتسهل لهم الطواف وتقبيل الحجر الأسود
أبرز المواد
 دحلان: حجم الخراب الذي ارتكبته قطر بالوطن العربي يحتاج للمساءلة
أبرز المواد
جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

منطقة الرياض
إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل

إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل

منطقة حائل
“التجارة” تشهر بصاحب منشأة لعرضه سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بالباحة

“التجارة” تشهر بصاحب منشأة لعرضه سلعاً غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية بالباحة

أبرز المواد
شاهد..ترامب يلقي التحية العسكرية في وداع بوش الأب

شاهد..ترامب يلقي التحية العسكرية في وداع بوش الأب

أبرز المواد

جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=665217
المناطق - أشرف العصيمي
تنطلق بمحافظة الخرج يوم الخميس فعاليات “ماراثون جذا لذوي الإعاقة”، الذي تنظمه جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة .
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى أن الماراثون يقام بالتعاون مع شركائهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة تعليم الخرج وبلدية الخرج وغيرهم من الشركاء ويستهدف مختلف فئات ذوي الإعاقة من العوق الحركي ، والعوق السمعي ، والعوق البصري ، وفرط الحركة وتشتت الانتباه ، والتربية الفكرية ، والتوحد ، ومتلازمة داون.
وبين أن المشاركين في الماراثون تم تقسيمهم إلى فئتين عمرية، الأولى من 12 إلى 18 سنة ، والثانية ما دون الـ 12 سنة وتشمل هذه الفئة كلا الجنسين ذكور وإناث ، كما سيخضع الجميع لفحص طبي للتأكد من مدى قدرتهم على المشاركة.

واشار إلى أن الماراثون سينطلق بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة صباحاً بالقرب من بوابة الشركةالسعودية للكهرباء على طريق الخدمة لطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج وينتهي عند تقاطع طريق الملك عبدالله.

روابط ذات صلة

محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”

محافظ الخرج يدشن فعالية “بيئتي مسؤوليتي الوطنية”
بلدية الخرج تبدأ بإزالة المباني القديمة تمهيداً لتطوير السوق المركزي

بلدية الخرج تبدأ بإزالة المباني القديمة تمهيداً لتطوير السوق المركزي
زوار معرض الصقور والصيد يطالبون بعدم اشتراط ارتباط شراء الذخيرة بالسلاح

زوار معرض الصقور والصيد يطالبون بعدم اشتراط ارتباط شراء الذخيرة بالسلاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*