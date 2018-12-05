جمعية جذا تقيم في الخرج مارثون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

واشار إلى أن الماراثون سينطلق بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة صباحاً بالقرب من بوابة الشركةالسعودية للكهرباء على طريق الخدمة لطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج وينتهي عند تقاطع طريق الملك عبدالله.

تنطلق بمحافظة الخرج يوم الخميس فعاليات “ماراثون جذا لذوي الإعاقة”، الذي تنظمه جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة .وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى أن الماراثون يقام بالتعاون مع شركائهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة تعليم الخرج وبلدية الخرج وغيرهم من الشركاء ويستهدف مختلف فئات ذوي الإعاقة من العوق الحركي ، والعوق السمعي ، والعوق البصري ، وفرط الحركة وتشتت الانتباه ، والتربية الفكرية ، والتوحد ، ومتلازمة داون.وبين أن المشاركين في الماراثون تم تقسيمهم إلى فئتين عمرية، الأولى من 12 إلى 18 سنة ، والثانية ما دون الـ 12 سنة وتشمل هذه الفئة كلا الجنسين ذكور وإناث ، كما سيخضع الجميع لفحص طبي للتأكد من مدى قدرتهم على المشاركة.