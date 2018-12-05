أمانة محافظة جدة تحصر 1621 موقعًا تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت اليوم

المناطق - جدة

حصرت أمانة محافظة جدة 1621 موقعًا تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت اليوم، على أنحاء متفرقة من المحافظة منها 94 موقعًا حرجًا، كما أنهت الأمانة سحب المياه من 371 موقعًا شملت 51 نقطة حرجة تم معالجتها بالكامل.

وبلغت الشوارع الرئيسية التي عالجتها الفرق الميدانية 166 شارعًا، إضافة لـ 154 شارعًا داخليًّا تم تجفيفها من تجمعات المياه، في حين حررت نفق تقاطع الأمير ماجد مع فلسطين في وقت قياسي، وذلك بعد سحب كامل المياه التي تجمعت داخله.

كما سحبت الأمانة حتى عصر اليوم ما يزيد عن 93 ألف متر مكعب من المياه.

وتواصل الإدارة العامة للنظافة والمرادم جهودها بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية؛ لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل نقاط حرجة وشوارع رئيسية وداخلية.