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استقالة جماعية لـ18 نائبا تهز البرلمان الإيراني

استقالة جماعية لـ18 نائبا تهز البرلمان الإيراني
http://almnatiq.net/?p=665223
المناطق - وكالات

أعلنت مواقع إيرانية رسمية، الأربعاء، استقالة جماعية ضمت 18 نائبًا برلمانيًا، احتجاجًا على إلغاء مشاريع إمدادات المياه الخاصة بمحافظة أصفهان من ميزانية العام المقبل.

ونشرت مواقع أصولية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، منها وكالة “فارس” للأنباء، خبر الاستقالة الجماعية، ونشرت رسالة الاحتجاج الموقعة من جانب النواب الأصفهانيين.

 وقد أعلن أكبر تركي، نائب مدينة فريدون شهر، في البرلمان الإيراني، أن رسالة الاستقالة أرسلت إلى مجلس رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء.

وأضاف تركي أن “النواب ينتظرون الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للاستقالة”.

وقال النواب المستقيلون إن الحكومة لم تف بوعودها بتطوير نهر زايندة رود، الذي يمر من مدن أصفهانية، بل لم تعتمد أي مشروع في ميزانية العام المقبل لحل أزمة مياه الشرب في المحافظة.

وجاء في رسالة الاستقالة: “إذا لم نتمكن على أقل تقدير من تدبير حقوق سكان المحافظة (أصفهان) وتوفير مياه الشرب لعدة ملايين من المواطنين، من خلال هذه الحكومة، فإننا لا نرى سببًا لوجودنا في البرلمان”.

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