فرنسا: إلغاء الزيادة على ضريبة المحروقات نهائياً

المناطق _ الرياض

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم الأربعاء عن إلغاء الزيادة على ضريبة المحروقات وليس تعليقها.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية الأربعاء، أن الحكومة على استعداد للتخلي نهائيا عن زيادة ضريبة المحروقات، في حال عدم إيجاد حلول ناجعة.

وقال فيليب إن الحكومة مستعدة للتخلي نهائيا عن تلك الزيادة في حال عدم التوصل “لحلول ملائمة”، كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار حول إعادة فرض ضريبة على الثروة، والتي تم إلغائها عام 2017، في قرار لم يلق إجماعا وطنيا.