دراسة: هذه التمارين البسيطة تحميك من أمراض القلب

المناطق - وكالات

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تمارين المقاومة مفيدة لصحة القلب حتى لو مورست بشكل غير اعتيادي.

ودحضت نتائج الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة “الطب والعلوم في الرياضة والتمرين” الاعتقاد الشائع بأن تمارين التحمل مثل الركض وركوب الدرجات لها آثار إيجابية على صحة القلب أكثر من تمارين المقاومة.

ووجدت النتائج الجديدة أن ممارسة تمارين رفع الأوزان ولو بشكل بسيط تقلل من فرص الإصابة بالسكتات القلبية والجلطات والموت.

واستندت الدراسة إلى بيانات صحية لآلاف الرجال والنساء مسجلة في عيادة طبية بمدينة دالاس الأميركية، وتم تصنيفهم وفقا لأنواع التمارين الرياضية التي كانوا يمارسونها.

وتبين أن خطر التعرض للسكتات القلبية والجلطات والموت قل بنسبة حوالي 50 في المئة بالنسبة للذين كانون يرفعون الأوزان من حين لآخر، مقارنة بهؤلاء الذين لم يفعلوا ذلك على الإطلاق، وحتى في حال أنهم لم يمارسوا أي تمارين تحمل.

وبينت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين كانوا يرفعون أوزانا مرتين أسبوعيا لمدة حوالي ساعة حققوا أفضل النتائج.

وقال داك-تشول لي، المؤلف المشارك للدراسة، “إن هناك فوائد جوهرية لصحة القلب مرتبطة بعدد قليل جدا من تمارين المقاومة”.