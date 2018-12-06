احدث الأخبار

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا
أبرز المواد
 خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال
أبرز المواد
 السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟
أبرز المواد
 دراسة: هذه التمارين البسيطة تحميك من أمراض القلب
أبرز المواد
 العيسى: لجنة وزارية معنية بسياسات سوق العمل
أبرز المواد
 مزاد الصقور يصل لمبلغ 27 ألف ريال وتوقعات بتخطيه 50 ألف ريال
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : حالة مطرية على “تبوك” تبدأ من الليلة حتى مساء الخميس
أبرز المواد
 فرنسا: إلغاء الزيادة على ضريبة المحروقات نهائياً
أبرز المواد
 استقالة جماعية لـ18 نائبا تهز البرلمان الإيراني
أبرز المواد
 أمانة محافظة جدة تحصر 1621 موقعًا تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت اليوم
أبرز المواد
هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

أبرز المواد
خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

أبرز المواد
سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

أبرز المواد

السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟

السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟
http://almnatiq.net/?p=665239
المناطق - إسلام داوود

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيس، الأربعاء، إن محادثات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.
وكان وفد عن الحكومة اليمنية قد وصل، صباح الأربعاء، إلى قصر جوهانسبورغ الأثري في السويد تحضيراً لانطلاق المشاورات اليمنية الخميس.
بدوره، استبق سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، المحادثات بالتأكيد على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في تحقيق عدد من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكّدها دائماً، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران، على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.
وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، “كان التحالف ولايزال ملتزماً بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي النجاح للوصول إلى سلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
ووصل وفد الانقلابيين الحوثيين، مساء الثلاثاء إلى السويد بعد رفع التحالف العربي كافة الذرائع التي تججت بها المليشيات كي لا تشارك في المحادثات أبرزها مطالبتهم بنقل عدد من جرحى المعارك قبل مغادرتهم اليمن .
وقال الدكتور عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، على حسابه على تويتر ليل الثلاثاء، إن وفد ‎الحكومة اليمنية سيتوجه إلى السويد صباحاً، محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، السلام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.
بدوره، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الحكومة عازمة على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد، من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا.

روابط ذات صلة

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا
خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*