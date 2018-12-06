السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟

المناطق - إسلام داوود

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيس، الأربعاء، إن محادثات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.

وكان وفد عن الحكومة اليمنية قد وصل، صباح الأربعاء، إلى قصر جوهانسبورغ الأثري في السويد تحضيراً لانطلاق المشاورات اليمنية الخميس.

بدوره، استبق سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، المحادثات بالتأكيد على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في تحقيق عدد من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكّدها دائماً، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران، على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، “كان التحالف ولايزال ملتزماً بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي النجاح للوصول إلى سلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

ووصل وفد الانقلابيين الحوثيين، مساء الثلاثاء إلى السويد بعد رفع التحالف العربي كافة الذرائع التي تججت بها المليشيات كي لا تشارك في المحادثات أبرزها مطالبتهم بنقل عدد من جرحى المعارك قبل مغادرتهم اليمن .

وقال الدكتور عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، على حسابه على تويتر ليل الثلاثاء، إن وفد ‎الحكومة اليمنية سيتوجه إلى السويد صباحاً، محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة، السلام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.

بدوره، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الحكومة عازمة على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد، من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا.