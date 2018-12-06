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هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

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هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال

هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال
http://almnatiq.net/?p=665242
المناطق - الرياض

خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم ” 330330 “, داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS “، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية. وحثت الهيئة على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ ” الإبلاغ عن رسائل الاحتيال ” , وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم “330330 ” .

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