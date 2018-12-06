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هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

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هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا
http://almnatiq.net/?p=665255
المناطق - مكة المكرمة

قدمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالص شكرها لأهالي وسكان منطقة مكة المكرمة على تفاعلهم المميز خلال فترة التسجيل الأولى للمقترحات والطلبات والتي تزامنت مع الزيارة الأولى لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمحافظات (الليث، القنفذه، العرضيات ، أضم) ومبادرتهم بتسجيل أكثر من ٨٥٠٠ طلباً ومقترحاً من خلال التطبيق الإلكتروني “تواصل مع سمو الأمير وسمو نائبه”؛ ونظرا لإنتهاء الزيارة الأولى لسمو أمير المنطقة تود الهيئة أن تلفت نظر المواطنين إلى أنه تم ايقاف التسجيل في التطبيق، وسيتم فتح التسجيل مرة أخرى للمقترحات والطلبات في التطبيق بالتزامن مع الزيارة التالية لسمو الامير أو سمو النائب للمحافظات والتي سيعلن عن مواعيدها قريباً.

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