احدث الأخبار

هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين
أبرز المواد
 ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح
أبرز المواد
 السيسي وهادي يستعرضان تطورات الأوضاع اليمنية والمفاوضات السياسية
أبرز المواد
 اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان
أبرز المواد
 أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين
أبرز المواد
 خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم
أبرز المواد
 بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا
أبرز المواد
 خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال
أبرز المواد
 السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟
أبرز المواد
هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

أبرز المواد
ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح

ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح

أبرز المواد
السيسي وهادي يستعرضان تطورات الأوضاع اليمنية والمفاوضات السياسية

السيسي وهادي يستعرضان تطورات الأوضاع اليمنية والمفاوضات السياسية

أبرز المواد
اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

أبرز المواد

خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم

خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم
http://almnatiq.net/?p=665259
المناطق - الرياض

أمهل الخبير والمحلل الاستراتيجي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، قناة الجزيرة القطرية، 36 ساعة، لوقف برنامج التجسس الذي تعكف عليه القناة للتدليس على شخصية اعتبارية كويتية.

وقال في مقطع فيديو مرفَقا في تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، إنه إذا لم تتراجع القناة عن البحث عن شخصية اعتبارية للتدليس عليه، سيتم نسفها إعلامييا وفضحها وفضح الأسماء التي تعمل على البرنامج والأهداف منه.

وأرفق في الفيديو الذي نشره رسالته التحذيرية، قائلا فيها “إلى قناة الفتنة والتحريض: لديكم 36 ساعه اذا لم تقوموا بشطب برنامج التلصص والتجسس على احد حلفاء الامس معكم فسوف انشر مالدي عن هذا الموضوع وقد تم تحذير الشخصية المستهدفة بهذا البرنامج التجسسي”.

روابط ذات صلة

هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين
ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح

ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح
السيسي وهادي يستعرضان تطورات الأوضاع اليمنية والمفاوضات السياسية

السيسي وهادي يستعرضان تطورات الأوضاع اليمنية والمفاوضات السياسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*