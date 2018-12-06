خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم

المناطق - الرياض

أمهل الخبير والمحلل الاستراتيجي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، قناة الجزيرة القطرية، 36 ساعة، لوقف برنامج التجسس الذي تعكف عليه القناة للتدليس على شخصية اعتبارية كويتية.

وقال في مقطع فيديو مرفَقا في تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، إنه إذا لم تتراجع القناة عن البحث عن شخصية اعتبارية للتدليس عليه، سيتم نسفها إعلامييا وفضحها وفضح الأسماء التي تعمل على البرنامج والأهداف منه.

وأرفق في الفيديو الذي نشره رسالته التحذيرية، قائلا فيها “إلى قناة الفتنة والتحريض: لديكم 36 ساعه اذا لم تقوموا بشطب برنامج التلصص والتجسس على احد حلفاء الامس معكم فسوف انشر مالدي عن هذا الموضوع وقد تم تحذير الشخصية المستهدفة بهذا البرنامج التجسسي”.