احدث الأخبار

أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين
أبرز المواد
 خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم
أبرز المواد
 بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا
أبرز المواد
 خطة أوروبية لوقف هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تخصص رقما للإبلاغ عن رسائل الاحتيال
أبرز المواد
 السويد تجذب أنظار اليمنيين.. فهل تمنح مليشيا الحوثي الحياة للمفاوضات وتتخلى عن تعنتها المعهود؟
أبرز المواد
 دراسة: هذه التمارين البسيطة تحميك من أمراض القلب
أبرز المواد
 العيسى: لجنة وزارية معنية بسياسات سوق العمل
أبرز المواد
 مزاد الصقور يصل لمبلغ 27 ألف ريال وتوقعات بتخطيه 50 ألف ريال
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : حالة مطرية على “تبوك” تبدأ من الليلة حتى مساء الخميس
أبرز المواد
أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين

أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين

أبرز المواد
خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم

خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم

أبرز المواد
بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي

بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي

أبرز المواد
هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

أبرز المواد

أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين

أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين
http://almnatiq.net/?p=665268
المناطق - وكالات

أفادت مصادر محلية، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قد لجأت إلى أساليب جديدة في استهداف المدنيين اليمنيين وقتلهم.

وأوضحت تلك المصادر أن قذيفتي كاتيوشا قد سقطت أحدهما على مبنى سكني في شارع “الدهمية” في الحديدة، والأخرى في شارع التسعين بالقرب من مدينة الصالح دون أن يسفرا عن إصابات.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات لجأت لتركيب بعض منصات هذه القذائف والصواريخ على متن شاحنات متنقلة، ويتم إطلاقها من وسط الأحياء السكنية.

وأصبحت مؤخرا هذه الأسلحة المتنقلة سلاح مليشيات الحوثي الرئيسي، ويتم إطلاقها بصورة مستمرة وعشوائية، مما يؤدي لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وقبل أيام أدت قذيفة كاتيوشا إلى مقتل 3 مدنيين وتهديم منزلين في “حي غليل” في مدينة الحديدة.

من جانب آخر، تمكنت قوات ألوية العمالقة من إحباط عملية تسلل لمجموعات من مسلحي مليشيات الحوثي في مديرية التحيتا بالحديدة.

وحاولت عناصر من المليشيات التسلل عبر المزارع، لكن قوات العمالقة نجحت بالتصدي لهم وتكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.

وشهدت مزارع منطقتي المتينة والجبلية، في مديرية التحيتا، تبادلا لقصف مدفعي بين قوات المقاومة الوطنية وجيوب المليشيات.، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين على تحركات لعناصر مليشيات الحوثي في مزارع “الحسينية”، بمديرية “بيت الفقيه”.

روابط ذات صلة

خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم

خبير استراتيجي كويتي محذرا “الجزيرة”: إما وقف برنامج التجسس خلال 36 ساعة أو فضحكم وكشف عملائكم
بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي

بطش أردوغان لا ينتهي.. مذكرة اعتقال بحق صحفي تركي
هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

هيئة تطوير مكة تشكر الأهالي على تفاعلهم مع زيارة “الفيصل” بتسجيل 8500 طلبا ومقترحا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*