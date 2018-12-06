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ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح

ليلة ليفربول في بيرنلي.. ثلاثية ولمسة سحرية لصلاح
http://almnatiq.net/?p=665278
المناطق - وكالات

انتفض ليفربول بشكل رائع في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدف ويهزم بيرنلي 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد تيرف مور، الأربعاء، في ليلة شهدت تألق حارس “الريدز” وصناعة هدف بتوقيع النجم المصري محمد صلاح.

وأجرى مدرب ليفربول يورغن كلوب 7 تغييرات على التشكيلة، التي هزمت إيفرتون، الأحد، وتعين عليه إجراء تغيير آخر في الشوط الأول بعد إصابة جو جوميز في التحام مع بن مي قائد بيرنلي ليحل محله ترينت ألكسندرأرنولد.

وواجه ليفربول صعوبات في اختراق دفاع بيرنلي وكان صاحب الأرض هو الأقرب لافتتاح التسجيل، لكن هدف آشلي بارنز الرائع في نهاية الشوط الأول ألغي بسبب التسلل.

ومنح جاك كورك التقدم لبيرنلي في بداية الشوط الثاني، حين وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 54 بعد فشل أليسون بيكر حارس ليفربول في السيطرة على الكرة عقب ركلة ركنية.

وعادل جيمس ميلنر النتيجة لصالح ليفربول بعد 8 دقائق أخرى بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت شباك جو هارت حارس بيرنلي.

وأشرك كلوب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وسرعان ما تقدم الفريق الزائر من ركلة حرة تم تنفيذها بشكل رائع، إذ أرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية لمسها فيرجيل فان ديك بذكاء باتجاه فيرمينو الذي سجل في الشباك الخالية.

ومع تقدم بيرنلي بكل خطوطه للهجوم في اللحظات الأخيرة في محاولة لانتزاع نقطة التعادل أنقذ الحارس البرازيلي كرة صعبة، ثم شن ليفربول هجمة مرتدة ومرر صلاح تمريرة رائعة إلى شيردان شاكيري الذي سدد الكرة من لمسة واحدة في شباك هارت في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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