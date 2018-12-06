هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي ثالث) في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمدينة الرياض.
وجاءت الشروط على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية (اقتصاد، القانون، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس وسنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى بمجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو ما يعادلهم.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– التفرغ التام.
المهام والوصف الوظيفي:
– يساهم في وضع الخطة السنوية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتياجات المتعلقة بالميزانية.
– يساعد في التطوير والتوثيق والتحديث المستمر للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– ينسق مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– يراجع ويعد الردود بالتنسيق مع مدير الإدارة على الاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– يراجع طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات لتأكد من الالتزام بتعليمات فتح الحسابات الاستثمارية.
– يعد الردود الخاصة بالمستثمرين بالسوق المالية ذات العلاقة.
– المشاركة في الزيارات التفتيشية الخاصة بضمان تطبيق المؤسسات المالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات العلاقة.
– المشاركة في تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– المشاركة في دراسة التقارير بالتعاون مع إدارة الابحاث.
– يساهم بتمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مراجعة التقارير السنوية التي يتم إعدادها من قبل مسؤولي التبليغ عن غسل الأموال.
– يقدم الدعم التقني و التخصصي لمدير ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأي مسائل تتعلق بالتخطيط والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
– يساهم في تحديد مجالات التحسين في عمليات الإدارة.
– يساهم في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
– يرفع تقارير بأنشطة الادارة و انجازاتها و مستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.
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