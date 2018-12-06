هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي ثالث) في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمدينة الرياض.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية (اقتصاد، القانون، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس وسنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى بمجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو ما يعادلهم.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– التفرغ التام.

المهام والوصف الوظيفي:

– يساهم في وضع الخطة السنوية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتياجات المتعلقة بالميزانية.

– يساعد في التطوير والتوثيق والتحديث المستمر للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– ينسق مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– يراجع ويعد الردود بالتنسيق مع مدير الإدارة على الاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– يراجع طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات لتأكد من الالتزام بتعليمات فتح الحسابات الاستثمارية.

– يعد الردود الخاصة بالمستثمرين بالسوق المالية ذات العلاقة.

– المشاركة في الزيارات التفتيشية الخاصة بضمان تطبيق المؤسسات المالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات العلاقة.

– المشاركة في تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– المشاركة في دراسة التقارير بالتعاون مع إدارة الابحاث.

– يساهم بتمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– مراجعة التقارير السنوية التي يتم إعدادها من قبل مسؤولي التبليغ عن غسل الأموال.

– يقدم الدعم التقني و التخصصي لمدير ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأي مسائل تتعلق بالتخطيط والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

– يساهم في تحديد مجالات التحسين في عمليات الإدارة.

– يساهم في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.

– يرفع تقارير بأنشطة الادارة و انجازاتها و مستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.