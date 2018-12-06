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هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين

هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين
http://almnatiq.net/?p=665279
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي ثالث) في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمدينة الرياض.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية (اقتصاد، القانون، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس وسنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى بمجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو ما يعادلهم.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– التفرغ التام.

المهام والوصف الوظيفي:

– يساهم في وضع الخطة السنوية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتياجات المتعلقة بالميزانية.
– يساعد في التطوير والتوثيق والتحديث المستمر للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– ينسق مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– يراجع ويعد الردود بالتنسيق مع مدير الإدارة على الاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– يراجع طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات لتأكد من الالتزام بتعليمات فتح الحسابات الاستثمارية.
– يعد الردود الخاصة بالمستثمرين بالسوق المالية ذات العلاقة.
– المشاركة في الزيارات التفتيشية الخاصة بضمان تطبيق المؤسسات المالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات العلاقة.
– المشاركة في تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– المشاركة في دراسة التقارير بالتعاون مع إدارة الابحاث.
– يساهم بتمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مراجعة التقارير السنوية التي يتم إعدادها من قبل مسؤولي التبليغ عن غسل الأموال.
– يقدم الدعم التقني و التخصصي لمدير ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأي مسائل تتعلق بالتخطيط والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
– يساهم في تحديد مجالات التحسين في عمليات الإدارة.
– يساهم في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
– يرفع تقارير بأنشطة الادارة و انجازاتها و مستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

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