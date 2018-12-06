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انطلاق الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

انطلاق الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=665286
المناطق_الرياض

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بإقامة 4 مواجهات تجمع القادسية والاتفاق، والشباب مع أحد، والباطن أمام الفيحاء، والاتحاد مع الفيصلي.

القادسية والاتفاق

ويستضيف القادسية الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، نظيره الاتفاق السابع بـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ويواجه الشباب السادس بـ 17 نقطة ضيفه أحد الخامس عشر بـ 6 نقاط، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويخرج الفيحاء العاشر بـ 12 نقطة، لمواجهة مضيفه الباطن الرابع عشر بثماني نقاط، وذلك على ملعب الأخير.

الاتحاد مع الفيصلي
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة الاتحاد السادس عشر في الترتيب بثلاث نقاط، وضيفه الفيصلي التاسع بـ 13 نقطة ، وتقام مباراة واحدة يوم الجمعة، تجمع بين الوحدة رابع الترتيب بـ 12 نقطة، وضيفه التعاون الخامس بـ 18 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وتختتم مباريات الجولة مساء السبت، بـ 3 مواجهات تجمع بين الهلال والنصر، والفتح أمام الحزم، والرائد مع ضيفه الأهلي.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراة الهلال المتصدر بـ 28 نقطة، وضيفه النصر الوصيف بـ 25 نقطة ، ويخرج الأهلي ثالث الترتيب بـ 23 نقطة لمواجهة مضيفه الرائد الثاني عشر برصيد 11 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ، ويواجه الفتح الثامن بـ 13 نقطة ضيفه الحزم الثالث عشر بـ 11 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

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