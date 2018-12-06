شاهد : شخص ينتقم من “سيارة ثمينة” أوقفها صاحبها أمام منزله بـ”بخاخ بوية”!

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انتقم أحد الأشخاص من سيارة أوقفها صاحبها أمام منزله بتشويه منظر السيارة الثمينة والكتابة عليها “ممنوع الوقوف” عبر استخدام بخاخ البوية .

وتسببت الصورة في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد البعض بهذا السلوك، والذي يمثل اعتداء على حق الغير، فيما طالب آخرون بعدم الوقوف أمام منازل الآخرين والتعدي على حقوقهم.

وعلق سعيد الناجي على الصورة المتداولة، بقوله: “لا أحد يوقف هنا راعي البيت عصبي شوي”.

فيما علق المستشار القانوني د. بدر الشويعر على الصورة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: إن وقوف سيارة أمام منزلك لا يعطيك الحق في “الكتابة على السيارة”؛ لكون ذلك يعدّ جناية بالتعدي على الممتلكات الخاصة للآخرين.