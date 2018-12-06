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«جارديم» غادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي

«جارديم» غادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي

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«جارديم» غادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي

«جارديم» غادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي
http://almnatiq.net/?p=665296
المناطق_الرياض

ذكرت تقارير إخبارية أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم غادر العاصمة الرياض دون أن يوقع العقد المقدم له من نادي النصر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم والبالغ قيمته 12 مليون يورو، نظير تدريب الفريق لعام ونصف العام.

وأشارت إلى أنه لم تتضح الصورة بشكل نهائي حول مصير مباحثات النصر مع المدرب البرتغالي، الذي غادر دون أن يوقع رسمياً لاستلام المهمة.

وكان نادي النصر قدم عرضاً للمدرب البرتغالي لقيادة الفريق الأول موسماً ونصف الموسم، وطلبت إدارة النادي أن يقود جارديم كرة القدم الصفراء بالكامل في كافة الدرجات، ويضع نظاماً موحداً.

ومن جانبه، طلب المدرب زيارة النادي للوقوف على البنية التحتية لمنشآته ومنافسات كرة القدم السعودية، إضافة إلى تعرفه على المجتمع والحياة عن قرب.

وبحسب مصادر خاصة، تمثل زوجة المدرب محوراً هاماً في إدارة المفاوضات، إذ تدفع زوجها إلى قبول العروض المقدمة له من أندية فرنسية وإنجليزية، رغبة منها في عدم مغادرة إمارة موناكو، حيث يدرس ابنهما.

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