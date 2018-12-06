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شاهد.. في تركيا اغتصبوا طفلة وقتلوها وحكموا عليهم بالسجن عام واحد

شاهد.. في تركيا اغتصبوا طفلة وقتلوها وحكموا عليهم بالسجن عام واحد
http://almnatiq.net/?p=665298
المناطق_وكالات

في واقعة جديدة تؤكد غياب يد العدالة في تركيا، وصحة تقارير حقوق الإنسان الدولية التي أشارت إلى أن قضاء الحكومة التركية لم يعد مستقلا، نال متهمون باغتصاب طفلة 15 عاما وقتلها السجن عاما واحدا فقط.

الحكم الذي أطلقته المحكمة التركية على مغتصبي الطفلة سيزجي كيريت وقاتلها، أثار موجة غضب عارم في الأوساط التركية، وقالت المحامية سيبال أوندار الموكلة من أسرة الطفلة “إننا اليوم أمام فضيحة دولية تحدث داخل قاعة محكمة أنطاليا، بحثنا عن العدالة فلم نجدها”.

وأضافت المحامية: تم اغتصاب وتعذيب وقتل طفلة عمرها لم يتعد 15 عاما، ورموا جثتها في مزرعة بإسبرطة، من قبل متهمين معروفين ومقرين بارتكاب الجريمة البشعة، واليوم حدث أمر مضحك مبكٍ حكموا عليهم بسنة واحدة سجن.. هل تتخيلون ذلك.. هذا لا يحدث إلا في تركيا”.

وتابعت في فيدو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: إننا في يوم ماتت العدالة بتركيا، العدل هنا لم يصبح أساس الملك، والغريب أن موكلي نال حكما بدفع أتعاب المحاماة، يتسأل الشعب كافة هل تلقوا أموالا من هؤلاء، إني أخجل حقا من ارتداء ثوب المحاماة في تركيا”.

ووجهت رسالة إلى الرئيس التركي قائلة: عليك أن تتحرك بسرعة قبل أن تنهار البلاد، يجب تحقيق العدالة، لكي تطمئن أرواح الشعب لعدم تكرار ذلك مع الضعفاء، لقد ضربوا بمواد القانون التركي عرض الحائط، ولم يهتز لهم جفن”.

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