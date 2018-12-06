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مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة

مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة
http://almnatiq.net/?p=665303
المناطق_علي العميري
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة بناء على ما تلقته المديرية من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ابتداءً من الساعة الثالثة فجر الخميس وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً .
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن التنبيه يشير إلى أن المنطقة ستشهد بإذن الله تعالى هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية قد تؤدي الى جريان السيول وذلك على مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء واملج والأجزاء المجاورة لها .
ودعا الرائد الشمري المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والأخذ بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية وعدم المجازفة في عبور الاودية أثناء جريان السيول والحرص على متابعة النشرات الجوية من خلال حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا قدر الله متمنيًا السلامة للجميع.

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