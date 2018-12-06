لماذا قررت كندا السماح ببيع الـ”ماريغوانا” رغم خطورتها؟

المناطق_وكالات

تتواصل طوابير الزبائن أمام متاجر بيع الــ “ماريغوانا” في كندا بعد أن أصبحت ثاني دولة بعد أوروغواي تقنن بيع واستخدام “الماريغوانا” لأغراض ترفيهية.

وشهدت الأيام الأولى بعد بدء سريان القانون الكندي الجديد افتتاح 100 متجر لبيع “الماريغوانا” بشكل شرعي، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة افتتاح مئات المتاجر الإضافية.

أكبر مقاطعات كندا

ويبيح القانون الفيدرالي في كندا حيازة وبيع وزراعة الـ”ماريغوانا” بالنسبة للبالغين، وإن أبقى على حظر تداوله بالنسبة للقصر، مع ترك تحديد باقي تفاصيل تطبيق القانون لسلطات كل مقاطعة.

ففي مقاطعة “أونتاريو”، أكبر مقاطعات كندا من حيث الكثافة السكانية، لن يبدأ تطبيق القانون الجديد إلا في أبريل 2019، وذلك بعد أن قررت الحكومة المحافظة والمنتخبة حديثا استبدال خطة الاستعانة بمتاجر تابعة لها، بأخرى تتبع القطاع الخاص. وإن كان مواطنو أوناتريو سيحق لهم شراء “الماريغوانا” عبر المواقع الإلكترونية وعبر البريد التقليدي، فضلا عن إمكانية استزراع ما يصل إلى أربع نبتات “ماريغوانا” منزليا.

أغراض ترفيهية

وبخلاف كندا و أوروغواي ، سبقت تسع ولايات أمريكية إلى قرار تقنين استهخدام الـ “ماريغوانا” لأغراض ترفيهية، فيما أقرت استخدامها 30 ولاية أخرى لأغراض طبية. ولكن ما يميز قرار كندا، أنه قرار على المستوى الفيدرالي للدولة، ما يجعل كندا بذلك تعتبر مخالفة للقانون الدولي، فكندا والولايات المتحدة وقعتا على اتفاقيات المخدرات الدولية، والتي تحظر وبشكل واضح تقنين استخدام الـ “ماريغوانا”.

وفي حين أن كندا تقر بشكل فيدرالي تداول وزراعة الـ “ماريغوانا”، تجادل الولايات المتحدة بأنها مازالت على التزامها بالاتفاقات الدولية، لكون قوانينها الفيدرالية ومن الناحية النظرية، مازالت تحظر تداول الـ “ماريغوانا”، حتى لو أباحت بعض الولايات استخدامها.

أسر ممزقة

ونشر موقع (Vox) الأميركي شرحا للخطوة التي اتخذتها كندا وبعض الولايات الأميركية وأوضح أن هناك عدد من العوامل التي تشكل فوائد وفي ذات الوقت مصدر للمخاطرة بالنسبة لقانون تقنين تداول الـ”ماريغوانا” الكندي، فمن جانب تسبب الحظر المفروض على استخدام الـ ماريغوانا” طوال سنوات الماضية في عشرات الآلاف من الاعتقالات المتعلقة باستهلاك النبات المخدر والإتجار به سنويا، ما أدى إلى تمزق مجتمعات وعائلات باكملها ووصم كثيرين بسجل إجرامي.

تخفيف التكلفة المستنزفة

ويستهدف القانون الجديد في كندا تخفيف التكلفة المستنزفة في عمليات تطبيق القانون المتعلقة بالـ “ماريغوانا”، فيما سيساهم في زيادة العائدات المترتبة على تقنين تداول الـ “ماريغوانا” وفرض الضرائب على استهلاكها.

وإن كانت تجربة ولاية كولورادو الأمريكية لا تعكس نجاحا كبيرا بهذا الشأن، إذا تسهم الضرائب المفروضة على تداول الــ “ماريغوانا” بأقل من 1% من إجمالي الميزانية العامة للولاية.

مصدر لأعمال عنف

ومن ضمن إيجابيات القانون الكندي التغلب على السوق السوداء للإتجار في الـ “ماريغوانا” والذي يشكل مصدرا لأعمال عنف ومشاحنات متعددة داخل كندا، كما أن عائدات الإتجار عبر هذا السوق يتم استخدامها لاحقا من قبل أباطرة تجارة المخدرات في تمويل المزيد من أعمال العنف والجريمة.