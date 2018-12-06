مواطن يروي تفاصيل صدمة زوجته بعد علمها هذا الخبر بمستشفى الولادة بـ”أبها”!

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: اتهم مواطن مستشفى الولادة والأطفال بأبها بإهمال حالة زوجته والتسبب في وفاة جنينها قبل الولادة، وتأخر الأطباء في مباشرة الحالة، وقال زوج المريضة أحمد الشهراني توجهت للمستشفى الساعة العاشرة صباحًا بزوجتي، نتيجة وجود أعراض الولادة وقد تم تنويمها في المستشفى الساعة الثالثة مساء في نفس اليوم كونها على وشك الولادة.

لمدة 19 ساعة

وتابع المواطن بحسب “الوطن”، ولكن للأسف فإنهم وضعوا زوجتي في قسم التنويم لما قبل الولادة، دون أي متابعة من أي فريق طبي أو كادر التمريض، وذلك لمدة 19 ساعة، ولم يتم تركيب أجهزة لمتابعة الجنين أو فحصه مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه وفاة الجنين قبل ولادته.

لم تحضر الممرضة

وأكد الزوج إنه تم إبلاغ زوجته ومرافقتها، أنها ستعطى مهلة لليوم التالي في تمام الساعة السابعة صباحا للولادة، وإذا لم تحصل سوف يتم الكشف عليها واتخاذ اللازم، وبعد أن قامت المرافقة بالتنبيه على الممرضة في اليوم التالي في نفس الساعة المحدددة، واستمرت في التنبيه والنداء، لم تحضر الممرضة إلا في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

جنينها توفي

أوضح زوج المريضة أنه عندما حضرت الممرضة، ذكرت للأم أن نبض جنينها ضعيف وأن ماء الولادة قد نقص على الجنين، وأنها ستقوم بإبلاغ الطبيب المختص عن الولادة، بعد ذلك أبلغت المريضة الأم أن جنينها قد توفي ولا يوجد لديه نبض، مما تسبب لها في حالة هلع ودخلت في نوبة بكاء شديدة كونه مولودها الأول.

الحبل السري

وأضاف الزوج أن الجنين قد التف عليه الحبل السري، وتركت زوجته تعاني الأمرين تحت المهدئات حتى تخلصت من الجنين بشكل طبيعي في اليوم الثاني دون أي تدخل سريع لإنقاذها، مما تعاني منه نتيجة إهمال وتقصير ونقص في الكادر الطبي والخدمات في المستشفى، وكل ذلك أدى إلى وفاة الجنين أثناء الولادة.

تدخل صحة عسير

وطالب الشهراني صحة عسير بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع الطبيب الذي باشر الحالة وكافة طاقم التمريض وإنصافه منهم، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية، خصوصا أن زوجته تمر بحالة نفسية وصحية سيئة.

فيما ذكر المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز آل شائع أن إدارة المتابعة بصحة المنطقة، قد شكلت لجنة للتحقق، مما تم ذكره ومتابعة كافة تفاصيل هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة في مثل هذه الحالات، وقد قامت اللجنة بالشخوص إلى المستشفى المعني للتحقق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.