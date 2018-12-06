شاهد .. مفتي طاغية سوريا يحرّف آية في القرآن!

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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لـ مفتي الأسد (أحمد حسون)، وهو يحرّف في إحدى آيات (القرآن الكريم)، خلال كلمة له في درعا.

وحرّف (حسون) الآية الثالثة من سورة (قريش) فقال بدلاً عن الآية (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) (الذي أطعمهم من بلاد الشام من حوران كنا نطعمهم من أرضنا ونعطيهم من خيرنا).

وكان (حسون) زار مدينة إنخل في درعا قبل أسبوعين للقاء أصحاب (التسويات والمصالحات) مع نظام الأسد، برفقة “مدير الإدارة السياسية” التابعة لنظام الأسد (اللواء حسن حسن).

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً لاذعاً على (حسون) مذكرين إياه بالآية القرآنية (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ).

وتهكم آخر على مفتي الأسد بقوله: ” حسون بحرف بالقران وعباس النوري بالتاريخ وشو تانية بيطلع معون انو حافظ الاسد شارك بغزوة بدر”.