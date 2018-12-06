محافظ املج يشارك جمعية شثاث احتفالها باليوم العالمي للتطوع

اكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان الأعمال التطوعية هي اساس وعقيده في المجتمع المسلم وطبيعه في المجتمع السعودي وبتوجيهات قيادة هذه البلاد المباركة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك التي لا تتوقف على يوم محدد وانما يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لمشاركة العالم تعزيز العمل التطوعي وشحذ الهمم لاستمرار الجهود الخيرة في هذا المجال وكل عمل يحتاج الى علم وثقافة ووعي لرفع مستوى الجودة ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحل الاعمال التطوعية في المقدمة لاهميتها.
جاء ذلك خلال مشاركته احتفال جمعية البر الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة املج مساء امس بحضور رؤساء مراكز كل من شثاث والشبحة والرويضات وحراض ورئيس بلدية الشبحة ورئيس مخفر شرطة الشبحة ورئيس الجمعية وعدد من المشائخ والاعيان والاهالي وابنائهم الذين انضموا الى الاعمال التطوعية التي نفذوها من تنظيف البيئة وازالة اثار الامطار على الطرقات داخل الاحياء وتوزيع المعونات على مستفيدي الجمعية كما شارك عدد من النساء في الاعمال التطوعية.
من جهته اعرب رئيس جمعية شثاث مسلم الحجوري عن شكره لمحافظ املج على حضوره ومشاركته انشطة الجمعية ودعمه المستمر لاعمال الجمعيات في المحافظة.
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