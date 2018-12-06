محافظ املج يشارك جمعية شثاث احتفالها باليوم العالمي للتطوع

المناطق _فايز السميري

اكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان الأعمال التطوعية هي اساس وعقيده في المجتمع المسلم وطبيعه في المجتمع السعودي وبتوجيهات قيادة هذه البلاد المباركة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك التي لا تتوقف على يوم محدد وانما يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لمشاركة العالم تعزيز العمل التطوعي وشحذ الهمم لاستمرار الجهود الخيرة في هذا المجال وكل عمل يحتاج الى علم وثقافة ووعي لرفع مستوى الجودة ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحل الاعمال التطوعية في المقدمة لاهميتها.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفال جمعية البر الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة املج مساء امس بحضور رؤساء مراكز كل من شثاث والشبحة والرويضات وحراض ورئيس بلدية الشبحة ورئيس مخفر شرطة الشبحة ورئيس الجمعية وعدد من المشائخ والاعيان والاهالي وابنائهم الذين انضموا الى الاعمال التطوعية التي نفذوها من تنظيف البيئة وازالة اثار الامطار على الطرقات داخل الاحياء وتوزيع المعونات على مستفيدي الجمعية كما شارك عدد من النساء في الاعمال التطوعية.

من جهته اعرب رئيس جمعية شثاث مسلم الحجوري عن شكره لمحافظ املج على حضوره ومشاركته انشطة الجمعية ودعمه المستمر لاعمال الجمعيات في المحافظة.