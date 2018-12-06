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“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
http://almnatiq.net/?p=665328
المناطق_الرياض

بدأت وزارة التعليم ممثلة بوكالة البعثات بحث التوسع في برامج الابتعاث في 5 دول تشمل (السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك، بلجيك).
وبحسب “عكاظ”، التقى وكيل الوزارة للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، مجموعة سفراء تلك الدول لمناقشة فرص ومجالات التوسع في الابتعاث في برامج للدراسات العليا والبرامج الطبية، والبرامج المتخصصة كالبرامج المتعلقة بالطاقة البديلة.

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