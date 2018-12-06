انفجار سيارة مفخخة في مدينة “تشابهار” جنوب غرب إيران

المناطق-الرياض

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم الخميس، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة “تشابها” جنوب غرب إيران. وأضاف التلفزيون الإيراني وفقاً للمساعد الأمني في محافظة بلوشستان “محمد هادي مرعشي” أن الانفجار في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة وان قوات الأمن انتشرت في الموقع.

وأضاف أنه وفقاً للإحصائيات الأولية فإن الهجوم خلف ثلاثة قتلى بينما أصيب عدد من المواطنين دون تحديد العدد.

ووفقاً لشهود عيان ومصادر محلية فإن الهجوم نتج عنه مقتل قائد الشرطة بالمدينة واثنين من المواطنين.