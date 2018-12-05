“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية

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انطلقت عبر مستشفيات ومراكز وإدارات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، أمس، وتزامننا مع اليوم العالمي للتطوع والذي تتبناه وزارة الصحة تحت شعار (تطوعي صحة)، حملات ومبادرات التطوع.

وتشارك الصحة بحائل بـ 560 مبادرة وفعالية، منها 116 فعالية ستقام داخل المنشئات الصحية فيما سيتم تنفيذ بقية المبادرات في الأماكن العامة وأماكن التجمع والمنازل بمشاركة أكثر من 2660 متطوع ومتطوعة من العاملين بصحة حائل .

وتشمل المبادرات التي أطلقتها الصحة بحائل مبادرات بيئة كالزراعة وتشجير الأماكن العامة والمنشئات الصحية ومبادرة المشي ومبادرات التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والتعريف بداء السكري والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن وكذلك التعريف بخدمات الرعاية الصحية المنزلية إضافة إلى قياس السكر والضغط وبرامج للصحة تهدف لرفع الوعي الصحي المجتمعي بالإضافة الى التعريف بالخدمات التي تقدمها المراكز والمستشفيات للمستفيدين.

يذكر أن ثقافة التطوع عموماً، والتطوع الصحي على وجه التحديد، تعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وذلك بالوصول إلى مليون متطوع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.