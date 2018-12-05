احدث الأخبار

“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية
منطقة حائل
 وزير خارجية البحرين: قطر أحرقت سفن العودة والحل لن يكون بـ«حب الخشوم»
أبرز المواد
 “جمعية عون” للبحث والإنقاذ تشارك في معرض الصقور والصيد
أبرز المواد
 انفجار سيارة مفخخة في مدينة “تشابهار” جنوب غرب إيران
أبرز المواد
 هدف وأرامكو يتفقان على تدريب الكوادر النسائية السعودية
أبرز المواد
 “التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
أبرز المواد
 الخدمة المدنية: خدمات جديدة لتسريع إجراءات المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 محافظ املج يشارك جمعية شثاث احتفالها باليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 وزير التعليم: قريباً سنُدرس الفلسفة والقانون والمهارات التقنية في المرحلة الثانوية .. ونتطلع للمقترحات
أبرز المواد
 شاهد .. مفتي طاغية سوريا يحرّف آية في القرآن!
أبرز المواد
 مواطن يروي تفاصيل صدمة زوجته بعد علمها هذا الخبر بمستشفى الولادة بـ”أبها”!
أبرز المواد
 لماذا قررت كندا السماح ببيع الـ”ماريغوانا” رغم خطورتها؟
أبرز المواد
“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية

“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية

منطقة حائل
وزير خارجية البحرين: قطر أحرقت سفن العودة والحل لن يكون بـ«حب الخشوم»

وزير خارجية البحرين: قطر أحرقت سفن العودة والحل لن يكون بـ«حب الخشوم»

أبرز المواد
“جمعية عون” للبحث والإنقاذ تشارك في معرض الصقور والصيد

“جمعية عون” للبحث والإنقاذ تشارك في معرض الصقور والصيد

أبرز المواد
انفجار سيارة مفخخة في مدينة “تشابهار” جنوب غرب إيران

انفجار سيارة مفخخة في مدينة “تشابهار” جنوب غرب إيران

أبرز المواد

“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية

“صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية
http://almnatiq.net/?p=665345
المناطق_حائل

انطلقت عبر مستشفيات ومراكز وإدارات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، أمس، وتزامننا مع اليوم العالمي للتطوع والذي تتبناه وزارة الصحة تحت شعار (تطوعي صحة)، حملات ومبادرات التطوع.

وتشارك الصحة بحائل بـ 560 مبادرة وفعالية، منها 116 فعالية ستقام داخل المنشئات الصحية فيما سيتم تنفيذ بقية المبادرات في الأماكن العامة وأماكن التجمع والمنازل بمشاركة أكثر من 2660 متطوع ومتطوعة من العاملين بصحة حائل .
وتشمل المبادرات التي أطلقتها الصحة بحائل مبادرات بيئة كالزراعة وتشجير الأماكن العامة والمنشئات الصحية ومبادرة المشي ومبادرات التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والتعريف بداء السكري والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن وكذلك التعريف بخدمات الرعاية الصحية المنزلية إضافة إلى قياس السكر والضغط وبرامج للصحة تهدف لرفع الوعي الصحي المجتمعي بالإضافة الى التعريف بالخدمات التي تقدمها المراكز والمستشفيات للمستفيدين.
يذكر أن ثقافة التطوع عموماً، والتطوع الصحي على وجه التحديد، تعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وذلك بالوصول إلى مليون متطوع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل

إطلاق فعاليات وأنشطة مكثفة لذوي الإعاقة في يومهم العالمي بحائل
أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل

أمير المنطقة يدشن 6 مبادرات تطوعية لجامعة حائل
نائب «أمير حائل» يدشن دوريات المرور الذكية والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي

نائب «أمير حائل» يدشن دوريات المرور الذكية والمجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*