أمين الجوف يصدر قراراً بتكليف قيادات إدارية تطويرية

المناطق_محمد الحسن

في إطار الحرص الذي يوليه أمين منطقة الجوف للعمل على تطوير منظومة الخدمات البلدية، وتفعيل الهيكل التنظيمي للأمانة بما يحقق انسيابية العمل وسرعة الإنجاز، لمواكبة التطور الذي يشهده العمل البلدي، للمساهمة في لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

فقد أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي قراراً يقضي بتكليف عدداً من القيادات الإدارية في الأمانة والتي شملت :

تكليف الموظف عبدالمحسن بن متعب العناد مديراً لإدارة الاتصالات الداخلية بالإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف الموظف مساعد بن سعود النبط للعمل مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام ، وتكليف المهندس ياسر بن محمد الضمن للعمل مديراً لمركز تحقيق الأهداف، وتكليف الموظف عبدالمجيد بن فيحان الجبل بالعمل مديراً لإدارة تطوير الموارد البشرية .

وتمنى المهندس الغامدي للجميع التوفيق وأن يسهم هذا القرار في تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات وزيادة الأداء الوظيفي .