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الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار

الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار
Gold bars
http://almnatiq.net/?p=665357
المناطق - واس

تراجعت أسعار الذهب الخميس، في معاملات داخل نطاق ضيق مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بينما ارتفع الدولار ونزل البلاديوم عن مستوى قياسي مرتفع سجله الجلسة السابقة.
وفي الساعة 0823 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1235.57 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1240.8 دولار للأوقية.
ونزل البلاديوم 2.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1215.43 دولار للأوقية ليظل يحوم قرب مستواه القياسي المرتفع الذي سجله خلال الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 14.37 دولار للأوقية في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.4 بالمئة إلى 789.24 دولار للأوقية.

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