احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
أبرز المواد
 دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة
منطقة نجران
 موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018
أبرز المواد
 أمير نجران يصدر قرارات بترقية 139 موظفًا
أبرز المواد
 السفير السعودي لدى اليمن : مليار دولار قدمت لليمن ولم يصرف منها سوى 40%
أبرز المواد
 الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار
أبرز المواد
 قادة دول مجلس التعاون يعقدون اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض الأحد القادم
أبرز المواد
 أمين الجوف يصدر قراراً بتكليف قيادات إدارية تطويرية
منطقة الجوف
 “صحة حائل” تواكب اليوم العالمي للتطوع بـ “560” فعالية
منطقة حائل
 وزير خارجية البحرين: قطر أحرقت سفن العودة والحل لن يكون بـ«حب الخشوم»
أبرز المواد
 “جمعية عون” للبحث والإنقاذ تشارك في معرض الصقور والصيد
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

أبرز المواد
أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران

أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران

أبرز المواد
دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة

دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة

منطقة نجران
موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018

موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018

أبرز المواد

في رد مباشر على مسؤول أممي ..

السفير السعودي لدى اليمن : مليار دولار قدمت لليمن ولم يصرف منها سوى 40%

السفير السعودي لدى اليمن : مليار دولار قدمت لليمن ولم يصرف منها سوى 40%
http://almnatiq.net/?p=665359
المناطق - متابعات

في رد مباشر على إعلان مسؤول أممي أن حاجات اليمن ستتفاقم العام المقبل، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة بداية العام، إلا أن أقل من نصفها فقط صرف.

وأوضح في تغريدة على تويتر الخميس أن البلدين قدما مليار دولار ولم يصرف منها سوى 40% حتى الآن.

وأضاف السفير والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية في بداية هذا الشهر.

كما أودعت السعودية ٢.٢ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، أدت الى ارتفاع الريال اليمني أمام الدولار ١٠٠٪، ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.

وأتى تذكير السفير السعودي بالأرقام على ما أعلنته الأمم المتحدة قبل أيام عن حاجات الشعب اليمني، على لسان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي قال إن أزمة اليمن الإنسانية وحاجاته للمساعدة ستتفاقم العام المقبل.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأزمة الإنسانية في اليمن، ستتفاقم في 2019 محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.

فيما نشر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديراته لاحتياجات العام المقبل. وقال مارك لوكوك للصحافيين في جنيف “إن البلد الذي سيعاني من المشكلة الأكبر في 2019 سيكون اليمن”. وقال إنه في 2017 كانت الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لثلاثة ملايين شخص شهريا. وأضاف بأن هذا العدد ارتفع إلى ثمانية ملايين شهريا هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليونا في 2019.

 

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران

أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018

موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*