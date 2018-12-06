موانئ: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال نوفمبر 2018

المناطق - واس

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر 2018م (22,67) مليون طن، بزيادة بلغت 6.14%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ أعداد الحاويات المناولة (521) ألف حاوية، بزيادة بلغت 1.21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر 2018م (944) سفينة، وعدد الركاب (70) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات (61) ألف عربة، وعدد المواشي (320) ألف رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة؛ تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.