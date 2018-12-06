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دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة

دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة

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دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة

دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة
http://almnatiq.net/?p=665370
المناطق - نجران
نفذت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة اليوم ” الخميس” دورة عن بُعد باستخدام الفصول الافتراضية لعضوات هيئة التدريس بشرورة عن نظام إدارة التعلم ( Black Board )مستوى أساسي.
وهدفت الدورة إلى تقديم مفهوم عن نظام إدارة التعلم الإلكتروني الذي يتيح لعضو هيئة التدريس إمكانية إدارة عملية التعليم والتعلم، وتعريفاً بأدوات التصميم والإنتاج التي يوفرها النظام لتطوير المقررات إلكترونياً، وكذلك طرق استراتيجيات عرضها وتدريسها وكيفية استخدامها، إلى جانب أدوات متابعة وتقييم الطلاب وقياس مستوى أدائهم ومعرفة مدى عملية التحصيلي في المقرر بكل سهوله، وتوضيح أدوات التواصل والتفاعل المتزامنة و غير المتزامنة، ومدى الاستفادة منها لتحقيق الأهداف التعلمية.
وأوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بٌعد الأستاذة دلال القحطاني أن العمادة حرصت على تقديم العديد من الدورات في نظام إدارة التعلم حرصاً منها على إلمام جميع عضوات هيئة التدريس بإدارة النظام، وتقديم كافة الخدمات التي تسهل على العضوات ،وكذلك الطالبات متابعة الدروس من خلال تنوع أيقونات النظام.

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