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أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران

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أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران

أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=665373
المناطق - نجران
رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية والذي تنظمه جامعة نجران يوم الثلاثاء القادم على مسرح المبنى الإداري “البرج”،  بحضور مديري الجهات الحكومية، وعدد من منسوبي القطاع الخاص في المنطقة.
وشكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أمير المنطقة لرعايته للملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية، ومتابعة سموه الدقيقة لما تقدمه الجامعة من دور كبير في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن رعاية سموه تؤكد أهمية الملتقى ونجاح ماقدمه في موسمه الأول.
وأوضح الدكتور السبيعي أن الملتقى الثاني للمسؤلية المجتمعية يأتي لتعزيز التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع بمختلف أطيافه، وكذلك لإبراز دور الجامعة في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع أفراداً ومؤسسات من خلال تقديم الخدمات ،وتنفيذ البرامج والدبلومات وعرض خطط الجامعة لخدمة المجتمع في المرحلة القادمة.
وبيّن الدكتور السبيعي أن الملتقى الأول أثمر بتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدورات التدريبية وتطوير العمل لخدمة المجتمع، منوهاً بأن الجامعة ستستمر  في عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتسهم في تطوير العمل الإداري وخدمات المستفيدين بالمنطقة.

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