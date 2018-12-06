الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى المملكة السيد فرانسوا غويت والوفد المرافق له.

وأكد سموه على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، متمنيا سموه التوفيق لسعادة السفير والتقدم والازدهار لجمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر السفير السيد فرانسوا غويت عن بالغ سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيدا سعادته بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص