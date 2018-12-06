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غريفيثس: مشاورات السويد تشمل جوانب عدة تهم حياة الشعب اليمني

غريفيثس: مشاورات السويد تشمل جوانب عدة تهم حياة الشعب اليمني
http://almnatiq.net/?p=665378
المناطق - متابعات

انطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، الخميس، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالإضافة إلى وزير خارجية السويد،مارغو إليزابيث والستروم.

وقالت الوزيرة في كلمة مقتضبة ألقتها في البداية، إن كل الأنظار تتجه اليوم إلى هنا، متمنية للأطراف اليمنية تحقيق التقدم الضروري المطلوب.

من جهته، استهل غريفثس كلمته شاكراً السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء.

وقال:” اجتماع الأطراف اليمنية هنا أمر مهم جداً، لا سيما للشعب اليمني.” وأضاف :” يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون عودةأحبابهم”

ووفقا للعربية أن وفد الحكومة الشرعية، برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، دخل قاعة الجلسة، ومن ثم وصل وفد الحوثين الذي ضم حوالي (10 أعضاء)، بانتظار أن يدلي المبعوث الأممي بكلمته.

كما أن غريفثس أبدى تفاؤلاً قبيل دخول الجلسة.

يذكر أن وفد الحوثيين كان وصل إلى السويد يوم الثلاثاء، تبعه وفد الحكومة الشرعية يوم الأربعاء.

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