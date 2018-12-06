أمير تبوك يواسي أسرة الماضي

تبوك - علي العميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة اللواء متقاعد ابراهيم بن محمد الماضي مدير ادارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك سابقاً الذي انتقل الى رحمة الله اثر مرض عضال .

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه, أعرب ابن الفقيد المهندس عبدالرحمن الماضي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة والتي كان لها ابلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.