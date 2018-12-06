احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان يشكر أمير القصيم على مساهمة المنطقة في إنجاح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )
المنطقة الشرقية
 بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله
أبرز المواد
 أكثر من 25 ورقة عمل بمؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية بالهيئة الملكية
المنطقة الشرقية
 مكتب الاحتجاج بغرفة أبها ينظر في 3000 قضية خاصة بمنازعات الأوراق التجارية
منوعات
 أمير تبوك يواسي أسرة الماضي
أبرز المواد
 الفالح : لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض إنتاج النفط
أبرز المواد
 غريفيثس: مشاورات السويد تشمل جوانب عدة تهم حياة الشعب اليمني
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان يشكر أمير القصيم على مساهمة المنطقة في إنجاح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

الأمير سلطان بن سلمان يشكر أمير القصيم على مساهمة المنطقة في إنجاح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية

“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

المنطقة الشرقية

في رقم غير مسبوق منذ إنشائها

مكتب الاحتجاج بغرفة أبها ينظر في 3000 قضية خاصة بمنازعات الأوراق التجارية

مكتب الاحتجاج بغرفة أبها ينظر في 3000 قضية خاصة بمنازعات الأوراق التجارية
http://almnatiq.net/?p=665388
المناطق - أبها

أوضح مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بأبها تمكنه من انهاء و معالجة عدد 3000 قضية احتجاج على الأوراق التجارية خلال الفترة المنصرمة من العام ٢٠١٨م بمبالغ تجاوزت قيمتها 215.859.749 ريال ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم لقضايا وارده تم مباشرتها والتعامل معها منذ إنشاء الغرفة

من جانبه أشار رئيس غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي  ان الغرفة تقدم خدمات مكتب الاحتجاج عبر مركز ابها للقانون والتحكيم من خلال استقبال قضايا المنازعات بين أطراف الورقة التجارية (السند لأمر-الكمبيالة)  ، ويعتمد المكتب في أداء عمله على أسلوب عملي منظم وفق إجراءات محددة لاستقبال القضايا الكترونياً والتأكد من صحتها للتوفيق بين أطراف الورقة التجارية أو إحالتها إلى للجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن الغرفة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، مبيناً أن الغرفة ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والصناعة  بإطلاق سلسلة من الفعاليات لإيضاح مزايا ومخاطر استخدام الأوراق التجارية والتحذير من مغبة إساءة استخدامها في غير مكانها والنتائج السلبية المترتبة على ذلك ،علاوة على إصدار كتيبات  شاملة حول الأوراق التجارية للتوعية بأساليب توثيق الديون بما لها من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان مع تقديم شروحات مهمة حول نظام الأوراق التجارية ، و تشارك الغرفة عبر مركز التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليه ، حيث وفر المركز عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم وقائمة بالمحكمين المعتمدين ، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من دعم قانوني لكافة مشتركي الغرفة ورواد ورائدات الأعمال .

في ختام تصريحه أكد الحويزي أن ما تشهده منطقة عسير من ازدهار ملموس في أنشطتها الاقتصادية يضفي المزيد من المهام على الغرفة للحفاظ على مصالح القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمامه لإعطاء أفضل النتائج الممكنة اقتصادياً واستثمارياً وتنموياً

روابط ذات صلة

الإعلامية الكويتية “نُهى نبيل” تأكل وسط الذبان وتثير غضب متابعيها!

الإعلامية الكويتية “نُهى نبيل” تأكل وسط الذبان وتثير غضب متابعيها!
العثور على فتاة مخنوقة بحبل ومنحورة داخل مخيم بالكويت .. ومفاجأة صادمة عن هوية الجاني!

العثور على فتاة مخنوقة بحبل ومنحورة داخل مخيم بالكويت .. ومفاجأة صادمة عن هوية الجاني!
أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين

أساليب جديدة يستخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*