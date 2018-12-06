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بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله
http://almnatiq.net/?p=665394
المناطق - الدمام

ضبطت بلدية غرب الدمام، مؤخرا أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات يتم تصنيعها من قبل عماله مخالفة، في ورشة بصناعية دلة بالدمام، وذلك ضمن جولات مراقبي البلدية على المنشآت التجارية اليومية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية ومن خلال الجولات المكثفة بصناعيه دله تم ضبط ورشه تم اعدادها كمعمل من قبل عماله مخالفه لتصنيع وتعبئه المنظفات وتعبئتها وتغليفها بعبوات تحمل أسماء شركات تجارية تمهيدا لتوزيعها بالأسواق وعلى الفور تم ضبط العمالة المخالفة وإبلاغ فرع وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وأخذ عينات لفحصها بالمختبر، مؤكدا إغلاق الموقع بعد حصر جميع المعدات ومواد التنظيف وذلك لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

وأشار القحطاني الى أن هذه الحملات تأتي امتدادا للحملات التي يتم تكثيفها في صناعيه دلة خاصه، ونطاق التخديم لبديه غرب الدمام بشكل عام.

مشددا بأن البلدية لا تالو جهداً بتكثيف جولاتها على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات و الشكاوى عبر مركز 940. 

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