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محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )
http://almnatiq.net/?p=665399
حفرالباطن - فهد المريخي
دشن محافظ محافظة حفر الباطن عبد المحسن العطيشان مساء أمس الاربعاء معرض ( التطوع عطاء ) الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة الجمعيات واللجان الأهلية .
وتجول المحافظ داخل ارجاء المعرض يرافقه مدير مركز  التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي للاطلاع على محتويات وأنشطة المعرض .
هذا وتنوعت الفعاليات داخل المعرض متضمنة أنشطة اجتماعية وثقافية تستهدف كافة شرائح المجتمع تتخللها جوائز وهدايا متنوعة. ويستمر المعرض يومين على أن تنتهي فعالياته اليوم  الخميس.

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