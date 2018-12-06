محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

حفرالباطن - فهد المريخي

دشن محافظ محافظة حفر الباطن عبد المحسن العطيشان مساء أمس الاربعاء معرض ( التطوع عطاء ) الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة الجمعيات واللجان الأهلية .

وتجول المحافظ داخل ارجاء المعرض يرافقه مدير مركز التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي للاطلاع على محتويات وأنشطة المعرض .

هذا وتنوعت الفعاليات داخل المعرض متضمنة أنشطة اجتماعية وثقافية تستهدف كافة شرائح المجتمع تتخللها جوائز وهدايا متنوعة. ويستمر المعرض يومين على أن تنتهي فعالياته اليوم الخميس.