احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )
المنطقة الشرقية
 بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله
أبرز المواد
 أكثر من 25 ورقة عمل بمؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية بالهيئة الملكية
المنطقة الشرقية
 مكتب الاحتجاج بغرفة أبها ينظر في 3000 قضية خاصة بمنازعات الأوراق التجارية
منوعات
 أمير تبوك يواسي أسرة الماضي
أبرز المواد
 الفالح : لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض إنتاج النفط
أبرز المواد
 غريفيثس: مشاورات السويد تشمل جوانب عدة تهم حياة الشعب اليمني
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
أبرز المواد
 دورة نظام إدارة التعلم( Black Board ) مستوى أساسي لعضوات هيئة التدريس بفرع جامعة نجران بشرورة
منطقة نجران
أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية

“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

محافظ حفر الباطن يدشن معرض ( التطوع عطاء )

المنطقة الشرقية
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده
http://almnatiq.net/?p=665405
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الأمارة , بمدينة بريدة , اليوم , اللواء طيار ركن فهد بن مسحل الثبيتي قائد معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور قرار تقاعده .

حيث رحب سموه باللواء الثبيتي , مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وأهمية دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته , مقدراً سموه الجهود التي بذلها طيلة مسيرته العملية خلال فترة عمله بالمنطقة , مشيراً سموه على أن خدمة الوطن لا تتوقف بانتهاء فترة العمل والتقاعد , دعياً المولى عز وجل له التوفيق والسداد في حياته .

من جهته أعرب اللواء فهد الثبيتي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمهم الدائم وتشجيعهم طوال فترة عمله , مثمناً توجيهات سموهما الكريم والتي كانت ولازالت عوناً له بإذن الله في خدمة الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان .

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية

“الغذاء والدواء” تمنع “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية وتحدد مهلة للالتزام باللائحة الفنية السعودية
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من ٤٠ ألف لتر من المنظفات في ورشه بصناعيه دله
أمير تبوك يواسي أسرة الماضي

أمير تبوك يواسي أسرة الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*