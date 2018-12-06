أمير القصيم يستقبل اللواء الثبيتي بعد صدور قرار تقاعده

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الأمارة , بمدينة بريدة , اليوم , اللواء طيار ركن فهد بن مسحل الثبيتي قائد معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور قرار تقاعده .

حيث رحب سموه باللواء الثبيتي , مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وأهمية دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته , مقدراً سموه الجهود التي بذلها طيلة مسيرته العملية خلال فترة عمله بالمنطقة , مشيراً سموه على أن خدمة الوطن لا تتوقف بانتهاء فترة العمل والتقاعد , دعياً المولى عز وجل له التوفيق والسداد في حياته .

من جهته أعرب اللواء فهد الثبيتي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمهم الدائم وتشجيعهم طوال فترة عمله , مثمناً توجيهات سموهما الكريم والتي كانت ولازالت عوناً له بإذن الله في خدمة الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان .