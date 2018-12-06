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الدفاع المدني بمنطقة تبوك يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

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الدفاع المدني بمنطقة تبوك يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

الدفاع المدني بمنطقة تبوك يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
http://almnatiq.net/?p=665411
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة بدءاً من فجر هذا اليوم وتستمر حتى المساء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزير بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك وضباء والوجه وحقل ونيوم وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة لها قد تشهد – بمشيئة الله -وبناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد قد تؤدي إلى جريان سيول, ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية , مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ – لاقدر الله – .
ودعا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول ,منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.

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