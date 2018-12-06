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بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي

بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي

منطقة مكة المكرمة
المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة

المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة

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بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي

بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي
http://almnatiq.net/?p=665449
الطائف - عادل الزهراني
تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠١٨  الموافق ٥ ديسمبر
وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز ثقافة التطوع كأحد أهداف رؤية المملكة 2030
نظمت إدارة مستشفى أم الدوم العام ولجنة التنمية الإجتماعية بأم الدوم وجمعية البر الخيرية بأم الدوم عدة مبادرات تطوعية إيماناً بالدور المجتمعي في هذه المناسبة وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي لم تغفل جانباً مهماً من جوانب تطوير المملكة ، وهو جانب العمل التطوعي حيث تطمح السعودية من خلال رؤيتها 2030 إلى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 وإن دل هذا الأمر فإنه يدل على اهتمام الحكومة بالإنسان السعودي باعتباره الوسيلة الرئيسة للتنمية وغايتها.

وتنوعت المبادرات داخل المؤسسات والجهات الرسمية وخارجها في الاسواق والمولات منذ صباح يوم الخامس من ديسمبر ٢٠١٨ حيث شملت العديد من المعارض والعروض المرئية والبروشورات والمطويات التي تعزز من ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع . بمتابعة واشراف مباشر من إدارة المستشفى ولجنة التنمية وجمعية البر الخيرية بأم الدوم في عمل مجتمعي مشترك ومتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة .

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