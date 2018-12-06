احدث الأخبار

مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية
منطقة تبوك
 بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي
منطقة مكة المكرمة
 المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة
منطقة تبوك
 “الاستثمار” ترعى مشروع مشترك لإنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل بوعد الشمال
أبرز المواد
 فعاليات روزنامة الترفيه تتنوع بين تشكيلية ومسرحية وعروض حية لعطلة نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 مركز القلب بالمدينة المنورة ينفذ مبادرته التطوعية بحملة صحية مشتركة
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة منطقة نجران ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد آل قفلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الربيعان بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بالإمارة والعواد مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يدشن شعار “هيئة تقويم التعليم والتدريب”
أبرز المواد
 بلدي الجوف يؤكد على الاستعجال بطرح سوق الخضار بسكاكا وقارا
منطقة الجوف
 بلدية الخرج تزيل 116 سيارة تالفة ضمن حملة ازالة التلوث البصري
منطقة الرياض
 هيئة السياحة والتراث الوطني تعلن إطلاق مشاريع متحفية وتراثية بتكلفة حوالي مليار ريال
أبرز المواد
مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية

مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية

منطقة تبوك
بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي

بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي

منطقة مكة المكرمة
المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة

المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة

منطقة تبوك
“الاستثمار” ترعى مشروع مشترك لإنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل بوعد الشمال

“الاستثمار” ترعى مشروع مشترك لإنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل بوعد الشمال

أبرز المواد

مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية

مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية
http://almnatiq.net/?p=665452
المناطق - تبوك
أطلق مستشفى الولادة والاطفال بتبوك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018 وضمن مبادرة ” تطوعي صحة 2 ” أربعة مبادرات صحية تطوعية نوعية بمشاركة أكثر من 120 متطوع ومتطوعة من منسوبي المستشفى .
وتشمل المبادرات على مبادرة ” في كل منزل مسعف ” والتي تستهدف الأمهات وتدريبهن على الاسعافات الأولية والتصرف في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف انواعها ” توقف القلب والتنفس – الاختناق أو الغصة – اضطراب أو تغير درجة الوعي – التعامل مع حالات الحروق والكسور والجروح والنزيف – التصرف في حالة لدغ الثعابين أو الحشرات أو عض الحيوانات … وغيرها من الاصابات.
كما تشمل مبادرة ” التثقيف الصحي للصم ” تعريفهم المفاهيم الصحية السليمة وغرس قيم السلوك الصحي السليم وترسيخها , وتعريفهم بأخطار الأمراض وطرق الوقاية منها , حيث يقوم مترجمي لغة الاشارة من منسوبي المستشفى في تثقيف الصم .
كما قدم المستشفى مبادرة ” الكشف عن نقص أنيميا نقص الحديد لدى طلاب المدارس ” حيث يعتبر عنصر الحديد أحد العناصر المهمة لنمو الطفل العقلي والجسمي، حيث يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم، ويساعد في بناء كريات الدم الحمراء، والتي تعمل بدورها على نقل الأوكسجين إلى أعضاء الجسم للقيام بالوظائف الحيوية اليومية. وتهدف المبادرة الى الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية ووضع برامج علاجية للحالات المكتشفة , وزيادة وعي الطلاب بأهمية التغذية السليمة .
كما قام المستشفى بإطلاق مباردة ” ترجمة لغة الاشارة لمرضى الصم ” الذين يراجعون المستشفى في خطوة جديدة تأتي في إطار اهتمام المستشفى بكل فئات المجتمع ومن بينها فئة الصم الذين يجدون صعوبة في التواصل والتعبير وشرح معاناتهم المرضية عند مراجعتهم للطبيب . وقد تم تدريب عدد من المتطوعين من منسوبي المستشفى على كيفية استخدام لغة الاشارة .
وأكد مدير مستشفى الولادة والاطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي ان مشاركة منسوبي المستشفى في ” تطوعي صحة 2 ” تأتي من منطلق حرص الجميع على خدمة المجتمع في صورة تحمل أجمل معاني الجهد والبذل والعطاء الذي يقدمه المرء دون مقابل . وأضاف ان المستشفى حرص هذا العام في تقديم مشاركات تطوعية نوعية ما يميزها عن سابقتها هي الاستمرارية كذلك حرصنا على اختيار فئة الصم من بين افراد المجتمع وهي فئة غالية علينا جميعا فقدمنا لهم مبادرتين  . وأشار المقبلي الى حرص وتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي على أهمية تعزيز العمل التطوعي لدى الممارسين الصحيين وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وذلك بالوصول إلى مليون متطوع .

روابط ذات صلة

المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة

المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة
الدفاع المدني بمنطقة تبوك يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

الدفاع المدني بمنطقة تبوك يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
أمير تبوك يواسي أسرة الماضي

أمير تبوك يواسي أسرة الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*