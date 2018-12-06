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جامعة القصيم تختتم دورة “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية”

جامعة القصيم تختتم دورة “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية”

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أقيمت بإشراف مختصين على مدى 5 أيام

جامعة القصيم تختتم دورة “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية”

جامعة القصيم تختتم دورة “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية”
http://almnatiq.net/?p=665455
المناطق - بريدة

اختُتمت جامعة القصيم ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم الخميس الموافق 28/3/1440هـ، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها على مدى خمسة أيام في الصالات الرياضية الجديدة داخل المدينة الجامعة بالمليداء، تحت عنوان “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية” بإشراف مختصين في هذا المجال.

 

وقدّم المحاضرون خلال الدورة نبذةً عن الخط العربي وأنواعه، وعرضاً عن بدايات الخط، وكيفية تطوره عبر العصور المختلفة، وأشهر الخطاطين في مختلف الأزمنة، كما تم فيها تناول تشريح الحرف، وطريقة كتابته بالتدريج، ابتداء من الحرف ثم الكلمة حتى الوصول إلى الجملة الكاملة والتسلسل بالخط السريع، وشارك في الدورة 20 طالب، وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات الحضور على المتدربين.

 

من جانبه أكد وكيل شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان أن الدورة تهدف إلى تعزيز دور الخط في الكتابة الجميلة التي تُزَين النص وتضيف إليه قيمة مميزة تُبلور جمال الخط العربي في تمايل حروفه المتداخلة في بعضها لتكون لوحات فنية جميلة، معربا عن تمنياته بأن تكون الدورة قد حققت الهدف المرجو منها واستفاد منها أكبر عدد من الطلاب، كما أبدى الاستعداد التام لعقد الدورة بصفة مستمرة كل شهر وتقام بقاعة الصالات الرياضية الجديدة مع تكثيف هذه الدورات بأنواعها المختلفة، وذلك بعد أن لمس فائدة هذه الدورة وسرعتها الكبيرة في تحسين خط المتدربين، وفي نهاية الدورة قدم “العجلان” شكره وتقديره للمدربين على جهدهم الكبير في الدورة، وسلم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.

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