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معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”

معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”

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معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”

معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”
http://almnatiq.net/?p=665458
المناطق - بريدة
أنهت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم الإعداد لباكورة برنامجها التدريبي، بأكثر من 15 حقيبة تدريبية لاكتشاف وتأهيل المواهب والقدرات الفنية، واستثمار وتفعيل الطاقات والخبرات.

وذلك حين بحث مدير عام جمعية الثقافة والفنون المهندس هشام الوابل، ومدير معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقف” الدكتور يحيى القبيسي اليوم مع مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم سلمان الضباح بمقر الجمعية بمدينة بريدة إعلان برنامج التدريب بفرع الجمعية بالقصيم، بعد الالتقاء بعدد من الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج تدريب المعهد لتأهيلهم وتمكينهم.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم سلمان الضباح أن استثمار مسارات رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على التدريب والتأهيل وصناعة المواهب والقدرات؛ حفز الجمعية لاقتحام عالم التدريب والتأهيل؛ بتخصيص أكثر من 15 حقيبة تدريبية للفنون بالقصيم ، بالتعاون مع معهد (ثقف).

 مشيرا إلى أن حقائب المتدربين ستكتمل مضامينها وأدواتها في بداية يناير 2019 ، على أن تكون أولى دورات التدريب بشهر فبراير، بإشراف فريق عمل متخصص من المعهد واخصائي مؤهل للتدريب.

مبيناً أن معهد “ثقف” يعتبر أول معهد تدريبي للثقافة والفنون بمعايير عالمية في المملكة، وتأسس على يد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، في بادرة جديد من نوعها في تاريخ الجمعية لتطوير الأداء والمهارات الفنية وتوظيف التقنية وتهيئة بيئة محفزة للارتقاء بالثقافة والفنون في المملكة، ودعم الموهوبين في الثقافة والفن، واستثمار المواهب والطاقات وخلق فرص وخيارات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون ، داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من برامج التدريب التسجيل عبر الرابط  https://goo.gl/forms/k2YldYP2BR4hzL3j1

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