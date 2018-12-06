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الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع

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الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع

الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=665461
تبوك - منى الريس
احتفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام من خلال تنظيم معرض توعوي يستمر على مدى يومان وذلك بالمكان مول بتبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن الهيئة حرصت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع على خلق أجواء مناسبة للمتطوعين بهدف توفير بيئة تطوعية جاذبه توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وحيث اشتمل المعرض على عدد من الأجنحة ومنها جناح الاسعافات الاولية والحالات الإسعافية وجناح التطوع والذي يعرف الزوار بطريقة التسجيل الالكتروني بالتطوع والبرامج المتاحة للتطوع ولوحة جدارية للمتطوعين وجناح مرسم الطفل بالإضافة إلى توزيع العديد من الهدايا وباقة الورد والحقائب الإسعافية والمنشورات الخاصة بمهام التطوع.
مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أقامت دورتين تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لمتطوعي ومتطوعات
الدفاع المدني بالمنطقة استفاد منها (21) متطوع و (13) متطوعة.
حاثاً الجميع على زيارة المعرض والاستفادة من الخدمات التي تقدم بأجنحة المعرض في شرح كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية والتسجيل في التطوع والدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة.

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